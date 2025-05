Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber’de katıldığı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. PKK’nın fesih kararı ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'nin iç dayanışmasını artırmasının kritik bir dönemde olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz temel yol haritamızdır. Ülkemiz, aynı anda birden fazla ter*r örgütünden gelen tehditlere karşı son derece kararlı ve etkili yanıtlar vermiştir. Bugün ulaştığımız nokta, yıllardır süren kesintisiz mücadelenin bir sonucudur. Ter*rden arınmış bir Türkiye hedefinde, şimdi yeni bir evreye geçmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tarihi çağrıyı yapan Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Yılmaz, “Tüm Türkiye ter*rün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla ter*rün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu. Ter*rsüz Türkiye en fazla bölgeye yarar getirecek. Ekonomik kalkınma ve yaşam koşulları açısından bölgede çok büyük bir heyecan var. Olumlu hava daha da güçleniyor. Ziyaret ettiğimiz insanlar sürecin başarılı olmasını ve tamamlanmasını bekliyor” diye konuştu.

“Yeni bir aşamaya geldik ancak süreç henüz tamamlanmadı” diyen Yılmaz, “Yeni aşamada terör örgütü kendisini feshetti ama bunun uygulama aşamasını göreceğiz. Bu süreci hassasiyetle kurumlarımızla takip edeceğiz. Alınan kararın hayata geçiriliş sürecini takip ederek sonuçları göreceğiz. Güvenlik kurumlarımız en hassas yöntemlerle bu süreci işleyecek, izleyecek. Umut ediyoruz ki bu süreç hızlı şekilde sona ersin. Maalesef sürece çomak sokmak isteyenler olacaktır. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olmak durumundayız. Halkımız ve kurumlarımız bu tip durumlara karşı tecrübelidir. Yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizi bu yükten kurtarmalıyız, amacımız bu olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü şekilde konum kazanacağını görmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil bölgesel huzur açısından Terörsüz Türkiye önemlidir.” ifadelerini kullandı.

41 yıllık çatışmaların ekonomiye maliyeti ne oldu?

Cevdet Yılmaz, 41 yıllık çatışmaların Türkiye ekonomisine maliyeti hakkında, “Ter*rün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Ter*r var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir. Ter*rsüz Türkiye ile terörün tamamen ortadan kalkması algıları değiştirecek. Bölgesel dinamikleri değiştirecek. Ülkemizde gözü olanlara da çok güçlü bir cevap olacak. Tabi ki bu süreci takip edeceğiz. Endişesi olanlar olabilir, bunları anlıyorum. Ama büyük resmi görmemiz gerekiyor” dedi.

Uygulanan yaptırımlar Suriye halkını olumsuz etkiliyor

Suriye’nin Türkiye için için önemli bir komşu olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ekonomimiz arasında güçlü bağlar var. 2013'te sonraki iç savaşla birlikte olumsuz etkileri yaşadık. Her alanda olumsuz etkileri gördük. Bizim birinci önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Tüm etnik grupların birlikte huzurla yaşamaları önceliğimizdir. Kurumların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Biz Suriye'nin her zaman yanında olacağız. Yaptırımlar Suriye'de bir diktatör varken kondu. O dönemde yaptırımlar eski rejime karşı uygulandı. Artık yaptırımlar Suriye halkına zarar verir bir konuma geldi. Cumhurbaşkanımız Trump ile özel ilişkilere sahip. ABD yaptırımları kaldırma kararı aldı. Trump bu kararı alırken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini referans aldığını söyledi. Olumlu bir adım olarak görüyoruz. Avrupa'nın da aynı görüşte bir adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptırımların bir an önce kaldırılması lazım. Yatırımcıların yaptırımların kalktığını gördüğü zaman Suriye'de başka bir atmosfer oluşacaktır. Bu durum Türkiye'deki Suriyelilerin de geri dönüşünü hızlandıracaktır. Şartlar iyileştikçe, yatırım ortamı oluştukça Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine döneceğine inanıyorum. Suriye ekonomisi geliştikçe Türkiye ile Suriye ekonomisi arasındaki ilişki farklı bir düzeye çıkacaktır.” dedi.