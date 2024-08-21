İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası yol Haramidere istikametine doğru uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç zincirleme kaza yaptı. Kazanın etkisi ile lüks marka araç bariyeri aşarak yan yola geçti. Kaza sonrası makas kıran hafriyat kamyonu nedeniyle yol uzun süre Güzelyurt istikametinde trafiğe kapandı. Olay yerine ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken olaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak tekrar açıldı.