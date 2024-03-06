beylikdüzü’nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren ferhat boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan ferhat boduroğlu “benim hiç kimseyi öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi.

beylikdüzü’nde 17 eylül 2022’de meydana gelen olayda, ferhat boduroğlu (30), boşanma aşamasında olduğu vildan boduroğlu’nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı fatma zehra koyun’u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Boduroğlu, eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından “kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaşmıştı.

bakırköy 14. Ağır ceza mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık ferhat boduroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul kız kardeşlerin babası mustafa koyun da katıldı.

duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına adli tıp kurumu raporunun ulaştığını belirtti. Hazırlanan raporda maktul fatma zehra koyun’un tırnak içinde sanık arif türkan’ın dna’sının bulunduğu belirtildi.

söz verilen sanık ferhat boduroğlu, “benim hiç kimseyi öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi. Sanık eşinin hayasız bir hayat sürmeye başladığını aktararak tek isteğinin boşanmak ve çocuğunun velayetini almak olduğunu söyledi.

taraf avukatları ise adli tıp kurumu raporuna karşı gelecek celse beyanda bulunacaklarını belirtti.

ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ferhat boduroğlu’nun tutukluluk halinin devamına ve arif türkan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

iddianameden

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan vildan boduroğlu ve ferhat boduroğlu’nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple vildan’ın çocuğunu alarak kardeşi fatma zehra koyun’la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık ferhat ve maktul vildan’ın buluşmak için anlaştıkları, vildan ve kız kardeşi fatma zehra’nın yanlarında çocukla birlikte ferhat’ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer şüpheli arif türkan ve tanık emre’nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti. Iddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün ferhat boduroğlu ve vildan boduroğlu’nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık ferhat’ın maktul vildan’ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, ferhat boduroğlu’nun üst katta uyuyan maktul fatma zehra koyun’u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. Iddianamede arif türkan’ın sanık ferhat’tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat boduroğlu hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık arif türkan hakkında 2 kez ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.