Beylikdüzü’nde cadde üzerinde ilerleyen sürücü kavşakta hızını alamayarak refüje çarparak takla attı. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14:00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyreden A.F.E. kontrolündeki 34 RVA 17 plakalı lüks otomobil hızını alamayarak kavşaktan dönemedi. Direksiyon hakimiyetini de kaybeden sürücü kavşağa çarparak takla attı. Metrelerce takla atan otomobil yolun kenarındaki tepelikte durabildi. A.F.E. ve yanındaki H.T. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.