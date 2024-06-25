A Milli Takımımızın 26 Haziran Çarşamba günü EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Çekya ile oynayacağı tarihi mücadeleyi Sakaryalılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekranla Millet Bahçesi’nde izleyecek.

Sakaryalılar, 26 Haziran Çarşamba günü EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın tarihi mücadelesini Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde kurduğu dev ekrandan izleyecek. Grubun son maçına çıkacak A Milli Takımımız galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda bir üstü tura çıkacak. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi Milli Takım için yeniden Sakarya Millet Bahçesi’nde tek yürek olacak. Gürcistan ve Portekiz maçlarında Millet Bahçesi’ndeki “Eski Açık Tribün” alanını tıklım dolduran Sakaryalılar, unutulmayacak bir ambiyansa şahitlik etmişlerdi.

Saat 22.00’da başlayacak karşılaşma sırasında vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm Sakaryalıları milli gurur ve heyecanı yaşamak için dev ekranın önüne davet etti.