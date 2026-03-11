Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altaylı, yaptığı paylaşımda Ortaylı’nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek, sevenlerinden dua ve iyi dileklerini esirgememelerini rica etti.

"Çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor"

Altaylı şunları yazdı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."