

Bursa-İnegöl karayolu Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde yer alan bir apart otelin 4. katında patlama meydana geldi.

Lotus Apart'ta ki patlamanın sesi yaklaşık 5 kilometrelik alanda ciddi derecede hissedildi.

Binaları bile sallayan patlamanın otelde ki termostatın infilak etmesi ile yaşandığı öğrenildi.

Vatandaşları sokağa döken patlaması sonrası kısa sürede bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelin 4. katında şans eseri konaklayanın olmaması büyük bir felaketi önledi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK