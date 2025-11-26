Japon gıda firması Meiji Co.’nun desteklediği ve Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma, 65 yaş üstü 9 bin 914 kişinin üç yıl boyunca izlenmesiyle yapıldı. Katılımcıların yaklaşık yarısı haftada en az bir kez peynir tüketirken, diğer yarısı hiç peynir yemiyordu.

Dikkat Çeken Fark

Takip sonunda, peynir yiyen 134 katılımcının %3,4’ünde, peynir tüketmeyen 176 kişinin ise %4,5’inde demans görüldü. Araştırmacılar, bu farkın bin kişi başına yaklaşık 10–11 vakalık bir azalmaya karşılık geldiğini belirtti. Oranlar büyük olmasa da uzmanlar, peynirin demans riskini azaltmada “koruyucu bir etkisi olabileceğini” vurguladı.

Peynir Yemeyenlerde Demans Riski Daha Fazla

Araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu ve yaşam alışkanlıkları gibi değişkenler de modele dahil edilerek demans üzerindeki etkileri incelendi. İlginç şekilde, peynir tüketmeyen kişilerin genel beslenme düzenlerinin daha sağlıklı olduğu tespit edilmesine rağmen, demans oranlarının yine de daha yüksek olduğu görüldü. Bu durum, peynirin beyin sağlığı üzerindeki olası özel etkilerine işaret ediyor.

K vitamini başta olmak üzere çeşitli mikro besinlerin beyin hücrelerinin korunmasına katkı sunduğu,

başta olmak üzere çeşitli mikro besinlerin beyin hücrelerinin korunmasına katkı sunduğu, Fermente süt ürünlerinde bulunan yararlı bakterilerin bağırsak sağlığını destekleyerek beyin-bağırsak eksenine olumlu etki yaptığı,

yaptığı, Peynirin, kalp-damar sağlığıyla ilişkili olumlu etkileri sayesinde dolaylı olarak demans riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, peynirin tek başına demansı önleyen bir gıda olmadığını vurgularken, risk azaltıcı faktörlerden biri olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Öte yandan, porsiyon miktarının önemine dikkat çekilerek her gıdada olduğu gibi peynirin de dengeli tüketilmesi gerektiği hatırlatılıyor.