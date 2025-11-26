Edirne’de yaz döneminde yaşanan kuraklığın ardından kentin içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde karşılamaya yönelik yeni adımlar atılıyor. Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi ile ilgili çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağı açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje ile Süloğlu Barajı’ndan sağlanacak yaklaşık 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometrelik yeni isale hattı üzerinden şehre iletilecek. Böylece hem mevcut hat yenilenmiş olacak hem de kente daha güçlü, modern ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne ve çevresindeki yerleşimlerde içme suyu kalitesinin artırılması ve su arzında güvenli bir yapıya geçilmesi bekleniyor. Kentin yaşadığı su probleminin devlet eliyle çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

"Çalışmalar hız kazanmış durumda"

Devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten son duruma ilişkin bilgi aldı. Vali Sezer, yaz aylarında bölgede etkisini gösteren kuraklığın Edirne’de ciddi su sıkıntılarına yol açtığını belirtti. Kentin su ihtiyacının bir kısmının hâlen Kayalı Barajı’ndan karşılandığını hatırlatan Sezer, "Edirne’nin su sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlıca harekete geçti. İhaleler kısa sürede tamamlandı ve Diyarbakır’daki borular buraya aktarıldı. Ekipler sahada yoğun bir çalışma içinde" dedi.

"Bir ay içinde bitireceğiz"

Hat yenileme çalışmalarının 1 ay içerisinde bitirileceğini ve çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "Süloğlu Barajı’nda 8 milyon metreküp kadar su var. Bu suyun arıtmaya aktarılması ve oradan da şehre verilmesini amaçlıyoruz. İnşallah bu işi kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin içme suyu noktasında daha rahat bir nefes almasına destek olmaya çalışacak DSİ kanalıyla 1 aylık bir zaman zarfında da inşallah bitireceğiz. Yatırım programında olmamasına rağmen buraya ödenek sağlandı. Yaklaşık 250 milyona yakın buranın maliyeti var" dedi.

Vali Sezer, Süloğlu Barajı’nda depolanan suyun modern hattın devreye alınmasıyla birlikte önce arıtma tesisine, ardından şehir şebekesine aktarılacağını belirtti.