Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu’nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve mimarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 11 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Yalçın Çiftçi’nin yaptığı Beyaz Dağın Çocukları filmi oldu.

“Yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu’nu hak ettiği değere kavuşturacağız”

Festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaşadığımız şehri anlamak için mimarisini anlamak gerektiğini belirterek, “Her yapı tarihin o anında hakim olan duyguyu, toplumsal gerçekliği içinde taşır. Beyoğlu bu anlamda çok zengin bir envantere sahip ilçemizdir. Bu envanter kentine sahip çıkan herkes gibi beni de heyecanlandırmaktadır. Yaşadığımız kenti anlamak, anlamlandırmak için mimariyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz Beyoğlu’nda kent hayatının anlamlı kılınmasıdır. Böylece yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu’nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleşen festivaldeki eserleri de bu yüzden çok kıymetli buluyorum. Çünkü Beyoğlu bir dünya kenti, İstanbul bir dünya şehri. Dünyadan etkilenen ve dünyayı etkileyen rolümüzün farkındayız. Uluslararası festivaller de bu etkileşimin sanatsal buluşma noktasıdır” dedi.

37 film gösterimi izleyiciyle buluşacak

7 Ekim’de Beyoğlu Sineması’nda başlayan 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Festivale bu yıl 101 ülkeden, mimarlık ve kent üzerine üretilmiş belgesel ve animasyon dallarında toplam 850 film için başvuruda bulunuldu. Festival süresince 31 belgesel, 6 animasyon olmak üzere toplam 37 film gösterimi izleyiciyle buluşacak.