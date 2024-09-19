İstanbul Beyoğlu’nda bir süre önce yangın çıktığı öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina bir kez daha alevlere teslim oldu. Metruk bina, söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada çökerken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu’nda Sanatkarlar Mektebi Sokak’ta 2 katlı tarihi ahşap binada saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 ay önce çıkan yangının ardından boşaltılan binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Metruk bina bu sabah saatlerinde bir kez daha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere daha fazla dayanamayan metruk bina, söndürme çalışmaları sırasında çöktü. İtfaiyeciler çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı kameraya yansıdı. Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cemal Duman, "İkinci kez yanıyor. Vakıflara ait. Ahşap bina sahibi yok. Daha önce de yandı" dedi.