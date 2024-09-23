Beyoğlu’nda Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. 170 geç sporcu katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney yaptı.

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik haftası Beyoğlu’nda özel etkinliklerle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan etkinlikler yedi gün boyunca devam etti. Turnuvalardan deniz sporlarına, yogadan sabah sporlarına ve emeklilere özel olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerine kadar birçok alanda düzenlenen etkinlikler, hafta sonu gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası ile sona erdi. Beyoğlu Belediyesi, Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuva iki gün sürdü.

“Sporla güçlenen, sağlıklı bir Beyoğlu”

Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası’nın başlama vuruşunu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı. Geç sporculara başarılar dileyen Başkan İnan Güney, “Sporla güçlenen, sağlıklı bir Beyoğlu inşa etmek için sporcularımıza olan desteğimiz her zaman devam edecek.” dedi.

Turnuvaya 170 genç sporcu katıldı. 10 farkı kategoride oynanan turnuvada, tüm kategori birincilerine tablet, ikincilerine profesyonel raket, üçüncülerine ise Tema Park bileti hediye edildi.