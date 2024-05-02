Beyoğlu’ndaki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya, itfaiye ekipleri sokakta bulunan hatalı park halindeki araçlardan dolayı müdahale etmekte güçlük çekerken bir vatandaş hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Piyelapaşa Candan Sokak’taki tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak gecekondunun bulunduğu sokağa hatalı park halindeki araçlar nedeniyle, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerini beklerken, vatandaşlardan biri ise hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Sokağa ters olarak giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, gecekondunun yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.