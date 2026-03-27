Kaza, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Can Erbay yönetimindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çayırlık alana savruldu. Çarpmanın etkisiyle kamyonun çekici kısmının üst bölümü yerinden koparken, araç çayırlık alanda ilerleyerek çok sayıda ağacı devirdi. Olayda sürücü Mehmet Can Erbay hafif yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı sırada yoldan başka bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Öte yandan çayırlık alana uçan hafriyat kamyonu ve çevrede oluşan hasar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kamyonun onlarca ağacı devirdiği ve çekici kısmının büyük hasar aldığı görüldü.

'Sesi duyunca koşarak yardıma gittim'

Kazaya tanıklık eden Faruk Hasan Çağlar, 'Evde temizlik yapıyordum, bir anda sesi duydum. Annem ve kardeşim uyuyordu, ben de 'kaza oldu' diye bağırdım. Hemen telefonu alıp polisi ve ambulansı aradım. Koşarak olay yerine geldim. Yaralı sürücüye su verdim. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, topallıyordu' şeklinde konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.