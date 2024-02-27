Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 18 suçtan aranan ve 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hırsızın yakalanması için operasyon düzenledi. Uzun süredir firarî olan ve “kilit doktoru” lakabıyla da bilinen ev faresi Beyoğlu’nda yakayı ele verince tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, dün aranan şahıslar üzerinde süren sistem sorgulamasında Seda T. isimli kadının, 18 suçtan aranması olduğunu belirledi. Lakabı “kilit doktoru” ve “ev faresi” olan ve uzun süredir firarî olan hırsız Seda T.’nin Kaptanpaşa Mahallesi’nde bir evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beyoğlu Asayiş polisinden “kilit doktoruna” operasyon

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Seda T.’nin kimlik sorgulamasında, hırsızlıktan 18 dosyasının olduğu ve bu suçlardan toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.