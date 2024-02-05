HAZIRLANIŞI: Kırmızı biberi, sarı biberi ve köy biberlerini küp doğruyoruz. Kestane mantarını ve soğanı da doğruyoruz. Tencereye sıvıyağı ve tereyağı koyuyoruz. Soğanı ilave edip kavuruyoruz. Biberleri koyuyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Mantarı ekliyoruz. Sebzeler kavrulduktan sonra bulguru koyuyoruz. Karıştırıyoruz ve ortasına sıcak suyunu döküyoruz. Tuzunu atıyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. BİBERLİ MANTARLI BULGUR PİLAVI 3 su b. iri bulgur 1 kırmızı biber 1 sarı biber 3 köy biberi 1 pk. kestane mantarı 1 soğan 2 çorba k. tereyağı tuz su sıvıyağ

Kaynak: Haber merkezi