Yaşanan acı bir olayda, Mehmet Dinç isimli şahıs, dini nikahlı eşi olan 25 yaşındaki Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldürdü. Bu korkunç olay, genç kadının sabah saatlerinde ailesi tarafından kanlar içinde bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. İddialara göre, Mehmet Dinç, Ümraniye'de bulunan gecekonduya geldi ve Fatoş Çetin'i pencereye çağırdıktan sonra bir bıçakla vahşice saldırdı. Fatoş Çetin'in boğazı ve vücudu çeşitli yerlerden bıçaklandı. Mehmet Dinç, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Genç kadının babası Erdal Çetin, sabah saatlerinde kızının odasına geldiğinde onu kanlar içinde yerde cansız bir şekilde buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Fatoş Çetin'in cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet Dinç ise akşam saatlerinde Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

4 ay önce de bıçaklamış

Fatoş Çetin'in, Mehmet Dinç tarafından daha önce de bıçaklandığı ve 4 ay cezaevinde bulunduktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. İkilinin arasındaki ilişki sorunlu bir haldeydi ve Fatoş Çetin şiddet ve tehditlere maruz kalmıştı.

Baba Erdal Çetin, "Sabah 09.00 civarıydı. Kalktığımızda eşime, "Kızımı uyandır da kahvaltı yapalım" dedim. Kapıya vurmuş, kapı açılmayınca pencereden odayı kontrol edince kızımın yerde yattığını görmüş. Beni çağırdı. Kapıyı ittim açılmadı. Kızım düştüğünde kafası kapıya gelmiş. Bebeği de üzerinde yatıyordu. Kapıyı iterek açtım. Baktım çocuğumun her tarafı kan içinde. Kucağıma aldığımda ölmüştü. Hiçbir şekilde ses duymadım. Bir ses olsa duyardım. Zaten onu sürekli kandırıyordu. Kızım sessiz biriydi. Pencereye çağırmış, tutmuş ve bıçaklamış. 3-4 ay önce yine gelmişti, mutfakta meyve bıçağıyla bıçaklamıştı. Meyve bıçağı kırılmıştı. Biz şikayet edince tutuklandı. 3-4 ay cezaevinde yattı. Kızım ona istemediğini söyleyip gitmesini istiyordu. Katilin de resmi nikahlı eşi vardı. Ondan da 3 tane çocuğu vardı. Ondan boşandı. Benim çocuğumu kaçırmıştı, çocuğum onun yanında 1-1.5 sene kaldı. Sonra çocukları oldu. Kızımı evde sopayla, kemerle dövermiş. Kızım, sığınma evine gitmişti. Bu kadar ileriye gideceğini bilemezdik" dedi.