Nikola Tesla’nın 10 Ölümsüz Teknoloji İcadı ve ilk buluşlarına dair büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Tüm teknolojik ürünlerde imzasına rastlanan Nikola Tesla, teknolojinin önemli isimlerinden biridir. Teknoloji alanında önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlayan Nikola Tesla için söylenen şu cümle oldukça yerindedir.

“Eğer size birisi bir şeyi kimin icat ettiğini sorarsa ve siz o şeyi icat edenin kim olduğunu bilmiyorsanız ‘Tesla icat etti’ deyin, büyük ihtimalle doğru cevap vermiş olursunuz.” Bu cümle Nikola Tesla’nın teknolojideki yerini ortaya koyuyor.

Niko Tesla’nın İlk Buluşu

Dünyanın teknoloji konusunda büyük ilerlemeler sağlaması açısından önemli bir isim olan Nikola Tesla’nın icatlarından ilki dönen manyetik alandır. Bu dönen manyetik alanda ters akım sayesinde Dünya tarihinde ilke imza atmış bulunmaktadır.

İndüksiyon Motorlar

İlk çığır açan buluşu olan Dönen manyetik alanla birlikte aynı zamanda indüksiyon motorlar üzerine de çalışma sürdürdü.

Alternatif Akım

Alternatif akımı da bulan Tesla teknolojiye bu keşifle yön verdi. Teknolojinin önemli bir ismi olan Tesla alternatif akım üzerine önemli çalışmalar yürüttü.

Tesla Bobini

Tesla bobini, radyo frekanslarında yüz binlerce volta sarılmayı sağlayan yüksek frekans transformatörü olarak işlem yapmaktaydı.

Uzaktan Radyo Kontrolü

Marconi radyonun babası olarak biliniyordu. Uzaktan radyo kontrolü buluşu radyonun asıl mucidinin Tesla olduğunu ortaya koydu.

İyosfer Çalışmaları ve Türbinler

İyosfer çalışmaları ve türbinler Tesla’nın önemli buluşları arasında yer almaktadır. Dünyanın katmanlarından biri olan iyosferin insanlığa katkısını ortaya koyan Tesla bu durumu ispatlamıştır.

Kozmik Dalgalar

Kozmik dalgalar sayesinde Nikola Tesla uzay ile olan ilgisini ortaya koydu. Kendi laboratuarlarından uzaya ses dalgalarını gönderen Tesla ses dalgalarının ses kaydını da yapmıştır.

Mega Verici

Mega verici olan kablo enerji iletimi de çok önemli bir yere sahiptir. Nikola Tesla’nın hala haber yapılmasını sağlayan mega verici gibi önemi buluşlar günümüzde geçerliliğini koruyor.

Radar

Radar teknolojisinin temelini atan Tesla, kısa dalga darbelerinin ekran üzerine toplanmasını izleyebileceğini ortaya koydu.

Yüksek Frekans

Yüksek frekans transformatörünü üreten Tesla’nın buluşlarına sosyal içerik platformunda rastlamak mümkündür.