Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde tohumunu Büyükşehir’in hibe ettiği arazilerde biçerdöverle buğday hasadı yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesinde tohumunu Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği arazilerde biçerdöverle buğday hasadı yaptı. İlk olarak Çaykenarı Mahallesi’nde çiftçilerle buluşan Başkan Böcek, sorun ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği verdiği tarlalarda incelemelerde bulunan Başkan Böcek, ardından biçerdöverin direksiyonuna geçerek, ilk buğday hasadını yaptı. Başkan Muhittin Böcek, ardından Çaykenarı’nda yine Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği tohumlardan oluşan ayçiçeği tarlasını gezerek, elde edilen ürünü yerinde gördü.

2 BİN 600 DEKARA BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ

Korkuteli’nde üreticilere 950 dekar alanda buğday tohumu hibesi yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bugün hasat için geldim. İnşallah hasadımız bereketli olur. Korkuteli’nde ayrıca 1650 dönüm alanda da çiftçimize ayçiçeği tohumu verdik. Yetişen ayçiçeklerini de yerinde gördük. Bir köylü çocuğu bir Yörük çocuğu olarak Antalya’mızın her yerinde üreticimize destek olmaya gayret ediyoruz. Yerelden kalkınma projemizle 14 ilçemizde üreticilerimizin yanındayız. Hayırlı bir hasat dönemi diliyorum” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli Yelten Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla kucaklaşarak, bol kazançlar diledi.

ASFALT ÇALIŞMASINI DENETLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde 14 mahalleye ulaşımı sağlayan Naldöken grup yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını da denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Böcek, çalışanlara kolay gelsin dileklerini iletti. Vatandaşların talebi doğrultusunda 14 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki grup ve yayla yollarında asfalt çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, daha önce hazırlıkları tamamlanan yolları program dahilinde sathi ve sıcak asfaltla kapladıklarını söyledi. Sıcakların bastırmasıyla yaylalara göçün de hızlandığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, yayla yollarındaki çalışmalara da hız verdiklerini kaydetti. Böcek, daha önce asfaltlanan ancak kışın zarar gören yollarda da bakım onarım çalışması yürüttüklerini aktardı.