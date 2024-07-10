Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ekili buğday tarlası ve biçilmiş arazi çıkan yangında küle döndü.

Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi mevkiinde bir tarlada yangın çıktı. Biçilmiş buğday anızında başlayan yangın ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangının erken fark edilmesi üzerine bölgede çalışma yapan belediye iş makinelere yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili konuşan tarla sahibi, “Yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan meydana gelmiş. Ağaç tellerin üzerine yan yatınca yangını tetiklemiş" diye konuştu.

Tarla sahibi, biçilmesine saatler kala 2 dönüm ekili alanının yangında kül olduğunu ve zararının karşılanmasını istedi.