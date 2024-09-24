ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda dördüncü ve son kez yaptığı konuşmada, dünyayı bekleyen kritik zorluklara dikkat çekti. "Tarihte bir kez daha dönüm noktasındayız" diyen Biden, konuşmasında küresel meseleler, demokrasi mücadelesi, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi önemli konulara değindi.

Biden, siyasi kariyerine dair önemli anıları paylaşarak, 1972'de 29 yaşında ABD Senatosu’na seçildiği dönemde dünya üzerindeki Soğuk Savaş gerilimini ve Orta Doğu’daki çatışmaları hatırlattı. Bu karışık zamanlarda bile kamu hizmetine girme nedeninin, ABD ve dünyanın bu krizleri aşabileceğine duyduğu inanç olduğunu vurguladı.

Başkan Biden, nükleer silahların kontrolü ve Soğuk Savaş’ın sona erdirilmesindeki ilerlemelere dikkat çekerek, ABD-Vietnam ilişkilerinin bugün dostane bir seviyeye ulaştığını belirtti. Ayrıca, Güney Afrika’da ırkçılığa karşı verilen mücadeleyi ve Kadına Yönelik Şiddet Yasası’nın çıkarılmasındaki katkılarını hatırlatan Biden, ABD’nin tarih boyunca zorluklarla nasıl başa çıktığını vurguladı.