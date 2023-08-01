Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen ara zam ek protokolünde imzalar atıldı. Ek protokolde yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Biga Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Biga Belediyesi Kadrolu Personeli’ne ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personeli kapsayan ek prokolde yüzde 80 oranında zam yapıldı.

İmza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz, Şube Başkan Yardımcısı Davut Aydın ve Sendika Baş Temsilcisi Seda Turan Urhan katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeği ve özverisi, Gönüllerin Şehri Biga’mız için kilit rol oynamaktadır. Onların hizmetleri, Biga’nın her köşesinde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırıyor ve daha güzel bir gelecek inşa etmemize katkı sağlıyor. Bu nedenle, onların haklarını koruyup desteklemek, bizim en büyük görevlerimizden biridir. Yüzde 80 oranındaki zam kararı, çalışanlarımızın hak ettikleri değeri gördüğümüzün ve takdir ettiğimizin bir göstergesidir. Onların gayretleri ve özverileri, Biga Belediyesi’nin başarısının temel taşlarından biridir. Personelimizin daha iyi yaşam standartlarına ulaşması ve aileleriyle daha mutlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.