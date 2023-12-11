Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Festivali, ünlü yazar ve tarihçi İlber Ortaylı’nın katılımıyla Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Açılışa protokol üyeleri ve binlerce Bigalı katıldı. İlber Ortaylı, açılışın ardından 1 saat boyunca Bigalılarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek, Biga’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salonun ve kitap reyonlarının tıklım tıklım dolu olması, festivalin büyük ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Festivalinin açılış konuşmasında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Sloganımız Biga’da Mevsim Kitap diyerek, Biga’nın kültürel zenginliğini kitapların eşsiz değeriyle birleştiriyoruz. Bu soğuk kış günlerinde okuma alışkanlığını ve bilgiye olan inancı ön plana çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kitaplar hakkındaki düşüncelerine atıfta bulunarak, "Bu sözler, kitabın ve okumanın, bir insanın hatta bir ulusun hayatını nasıl şekillendirebileceğini en güzel şekilde anlatıyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, festivale katkı sağlayan yazarlar ve yayın evlerine teşekkür ederken, kitapların aydınlattığı bu birlikteliği ilerleyen günlerde aynı coşkuyla yaşayacaklarına olan inancını dile getirdi.

Bu değerli festivalin açılışına katılan herkese teşekkürlerini sunan Erdoğan, kitapların insanların ve toplumun hayatında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, festival boyunca tüm katılımcılara keyifli zamanların devamını diledi.