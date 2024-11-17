Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan kavgada abisini boğarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Ahmet H. (36) ve abisi Mehmet H. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ahmet H., abisi Mehmet H.’yi boğarak öldürdü. Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma Ahmet H.’yi gözaltına aldı.

Mehmet H.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Otopsinin ardından Mehmet H.’nin cenazesi köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.