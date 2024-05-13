Çanakkale’nin Biga ilçesinde minibüs ile traktör çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında Biga’nın Göktepe köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’den Biga’ya seyir halinde olan Nihat Kahve yönetimindeki 17 ABL 306 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan 17 LA 850 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada minibüs ve traktördeki 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.