Biga Belediyesi tarafından Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi ile Biga Millet Kıraathanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Biga Belediyesi, Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yılı Kutlama Gününe onlarca etkinliğin yanında 2 yeni tesisi Biga’ya kazandırdı. Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi ile Biga Millet Kıraathanesi’nin açılışları gerçekleştirildi. Açılışlara ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Yeniceköy Mahallesi’nin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak bu modern kompleksi halka tanıtarak, “Bu tesis, Yeniceköy’ümüzün gençlerine ve tüm mahalle sakinlerine kültür, sanat, bilgi ve spor imkanları sunacak. Kütüphane, atölyeler, spor alanları ve etüt salonları ile öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine katkıda bulunacak. Ayrıca burada düzenlenecek sosyal etkinlikler, topluluğun bir araya gelmesini sağlayacak” dedi.

Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi, Biga’daki Alişdede, Ada, Cumhuriyet ve Şirintepe’den sonra 5. bilgi evi oldu.

Biga’nın kalbinde yer alan Millet Kıraathanesi’nin gençlerin ve Bigalı hemşehrilerin buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Bu kıraathane, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacak. İçinde dergi, mecmua ve çeşitli kaynaklar bulundurarak bilgiye erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca ikramlarımız hiç eksik olmayacak ve ferah bir çalışma ortamı sunacak” diye konuştu.