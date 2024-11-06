Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Sergisi, Hamidiye İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı özgün çalışmalarla büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Özulus ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sefer Aydın, sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin sergiledikleri yöresel ürünler hakkında bilgi aldı ve çalışmalarını yakından inceledi.

Yöresel Yemekler, Kıyafetler ve Eşyalar Sergilendi

Sergide, Bigadiç’e ait yöresel yemekler, kıyafetler ve eşyalar sergilendi. Öğrenciler, hazırladıkları stantlarda hem ürünleri tanıttılar hem de ziyaretçilere yöresel lezzetlerden ikramda bulundular. Yöresel kıyafetler ve geleneksel eşyalara yer verilen sergi, katılımcılara bölgenin kültürel mirasını keşfetme fırsatı sundu. Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı sunumlar sayesinde, yöresel ürünler ve kültürel değerler hakkında bilgilendirildiler.

Özulus ve Aydın’dan Tebrik

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Özulus ve Şube Müdürü Sefer Aydın, serginin ardından okul yönetimini ve öğretmenleri tebrik etti. Özulus, “Öğrencilerimizin yöresel kültürü tanımalarına ve bu değerlere sahip çıkmalarına katkı sağlayan bu etkinlik, son derece önemli. Hem kültürel mirasımızı yaşatıyoruz hem de gençlerimize bu değerleri öğretiyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Öğrenciler Kültürel Miraslarını Keşfetti

Sergi, öğrencilerin kültürel miraslarını daha yakından keşfetmelerine ve bu değerleri arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmalarına olanak sağladı. Ayrıca, ziyaretçiler de yöresel ürünleri görme ve tatma fırsatı buldu. Etkinlik, bölgenin kültürünü tanıtmak ve genç nesillere bu kültürü aşılamak adına önemli bir adım olarak kaydedildi.