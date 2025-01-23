Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu’nda görev alacak Anadolu Gazete Sahipleri ve İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcilerinin belirlendiği seçimler Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimler, Bolu’daki otel yangınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlk gün yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ikinci güne ertelenen seçimlerin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, iki yıl boyunca Genel Kurul üyesi olarak görev yapan Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerine sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Meclis’te 2022 yılında yapılan düzenleme ile süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerini temsil edecek iki üyenin ilk kez seçileceğini belirten Erkılınç, “Anadolu’nun sesi çok daha gür çıkacak. Genel Kurulumuz hem nitelik, hem de sayı yönünden büyüyerek Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarının 14’er üyeyle eşit şekilde temsil edildiği toplam 42 üyesiyle faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

Genel Müdür Erkılınç, Türk basını ile Basın İlan Kurumu arasında aynı hedeflere doğru ilerleyen hayati bir ilişki olduğunu, biri olmadan diğerinin yaşamasının mümkün olmadığını kaydederek, “Bugüne kadar ideal olanı bulmak için çok çaba gösterdik, mevzuatımızı buna göre düzenledik ve uygulamaya çalıştık. Şahsım, bürokrat arkadaşlarım ve Yönetim Kurulu olarak bu bilinçle hareket ettik” şeklinde konuştu.

Sahada basını temsil eden Genel Kurul veya Yönetim Kurulu üyelerinin dile getirilen her sorunu çözecekmiş, şerh düştüklerinde kararlar değişecekmiş gibi algı olduğunu söyleyen Erkılınç, toplantılarda mevzuatın önlerinde açık olduğunu, hukuki ilkeler doğrultusunda çoğunluk ne derse o kararın alındığını vurguladı.

Erkılınç, şöyle konuştu:

“Buradan açıkça söylüyorum; sizi temsil eden arkadaşlarımızın mevzuata aykırı durumları görmezden gelme veya görmezden gelinmesini sağlama ya da uygulamaya konulmasını engelleme imkânları yoktur. Diğer taraftan alınan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının tamamında yargı yolu bulunmaktadır. Kimseye ‘niye yargıya gittin?’ demedik, demeyiz. İyi niyetle aldığımız, yargının lehimize sonuçlandırdığı düzenlemelerde dahi sahadaki gözlemlerimizin ardından geri adım atmasını bildik. Bundan asla gocunmadık, yüksünmedik.”

Resmi ilanların her geçen yıl adeta kar yığını gibi erimesinin basının önündeki en büyük tehlike olarak herkesi kara kara düşündürdüğünü ifade eden Genel Müdür Erkılınç, “Lütfen elinizi taşın altına koyun ve her ne sebeple olursa olsun yasal zorunluluğa rağmen çeşitli yöntemlerle yayımlatılmak istenmeyen ve yayım zorunluluğu kaldırılmak istenen ilanların peşine düşün. Samimiyetle ifade etmek isterim ki bu mesele Kurumumuzun tek başına verebileceği mücadelenin ötesine çoktan geçmiştir” uyarısında bulundu.

2025 yılında 5 milyar Liralık resmî ilan ve reklam hedefine basının da desteğiyle ulaşmaya, hatta geçmeye çalışacaklarının altını çizen Genel Müdür Erkılınç, seçimlere hoşgörünün, nezaketin ve sağduyunun hâkim olması temennisiyle tüm adaylara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından divan heyetleri oluşturulurken, adayların delegelere hitaben yaptıkları konuşma sonrasında seçimlere geçildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayım sonucunda; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri seçimlerinde kullanılan toplam 1591 oyun 302’sini alan Tahir Gülebak, 287’sini alan Erdoğan Erişen ve 284’ünü alan Mehmet Ergün, 2025-2027 yılları arasında Anadolu gazetelerini temsilen görev yapacak isimler oldu.

İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri seçiminde ise kullanılan toplam 540 oyun 153’ünü alan Kürşat Tuncel ile 151’ini alan Hürmüz Seda Köktener, internet haber sitelerini temsil etmeye hak kazandı.

Seçimlerin kapanışında konuşan Genel Müdür Erkılınç, sonuçların Türk basını için hayırlı olmasını temenni ederek, adaylığını ilan ettikleri günden bugüne kadar Türk basınına yakışır bir duyarlılık ve nezaketle süreci yürüten tüm adaylara teşekkür etti.