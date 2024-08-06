Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni haftaya Fatma Baktır Kuran Kursu'nu ziyaret ederek başladı. Kur'an'a geçen öğrencilerin törenine katılan Başkan Özdoğan, gençlerin bestelediği şarkıları dinleyip, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan haftanın ilk gününe öğrencileri ziyaret ederek başladı. Ziyaret sırasında Başkan Özdoğan’a, Fatma Baktır Kuran Kursu hocası Sevgül Demirayak eşlik ederek, kursun yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eğitim camiasına verdiği destekle tanınan bir isim olan Başkan Özdoğan, eğitimin her noktasında tüm kurumlara tam destek veriyor.

Her fırsatta öğrencilerin ve eğitimcilerin yanında olan Başkan Özdoğan, “Bugün burada gençlerimizin azim ve gayretine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onların dini bilgilerle donatılmasına vesile olan bu kurs, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmekte. Emeği geçen hocalarıma, kıymetli yavrularımızın ailelerine herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretinde öğrencilerle birebir ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan Özdoğan, gençlerle yakından ilgilenip, onlara gelecekteki hedefleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Başkan Özdoğan, “Eğitim, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Sizler de bu temelin en kıymetli parçasısınız. Başarılarınızı görmek, bizi her zaman gururlandırıyor. Sizlerin her zaman yanında olacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda, Başkan Özdoğan, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.