Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sera üretiminde binlerce bitki ve çiçek yetiştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ’Kendi Sera Üretimi’ sloganıyla binlerce bitki ve çiçek yetiştirerek, kentin dört bir yanını güzelleştiriyorlar. Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Esentürk, sera alanında yapılan üretimde; biberiye, sütun taflan, çıtır taflan, acem halısı ve lavanta bitkileri ürettiklerini söyleyerek, "Şehrimizin her alanda güzel ve temiz bir görünüme sahip olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, faaliyetleri kapsamında çelikle bitki üretimi yapıyor. Bunların geneli Biberiye, sütun taflan, çıtır taflan, acem halısı ve lavanta bitkileri üretiliyor. Gerçekleştirilen üretimle Bilecik Belediyesi bütçesine büyük katkı sağlamanın yanı sıra birçok mahalledeki park, bahçe ve dinlenme alanlarıyla orta refüjlerin güzel ve renkli bir görünüme sahip oluyor" dedi.