Yeni tarifede yaklaşık yüzde 2’lik artış yapılırken, özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler ile ticari araçlar için ödenecek rakamlar dikkat çekti. İstanbul’da en riskli otomobil sürücülerinin primi 58 bin lirayı aşarken, 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde tutar 423 bin liraya kadar yükseldi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’da otomobilini 4’üncü basamaktan sigortalatacak bir sürücü eylül ayında 19 bin 405 lira prim ödeyecek.

EN RİSKLİ SÜRÜCÜLERDE PRİM 58 BİN LİRAYI GEÇTİ

İstanbul’da içten yanmalı otomobiller için en yüksek risk grubunu temsil eden 0’ıncı basamakta trafik sigortası primi 58 bin 214 liraya çıktı. Hasarsızlık indiriminin en yüksek olduğu 8’inci basamakta ise prim 9 bin 702 lira olarak belirlendi.

Ankara’da 0’ıncı basamaktaki bir otomobil sürücüsü için prim 56 bin 566 lira olurken, 8’inci basamaktaki sürücüler 9 bin 428 lira ödeyecek. İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ TAKSİLERDE 172 BİN LİRAYI AŞTI

Ticari taksiler için belirlenen yeni primler de yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul’da 0’ıncı basamakta yer alan bir taksinin zorunlu trafik sigortası primi 172 bin 447 liraya yükseldi. En düşük risk grubundaki 8’inci basamakta ise prim 28 bin 741 lira oldu.

Ankara’da taksilerin primleri risk basamağına göre 27 bin 928 lira ile 167 bin 566 lira arasında değişirken, İzmir’de bu aralık 27 bin 114 lira ile 162 bin 686 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLERDE PRİM 423 BİN LİRAYA ÇIKTI

Yeni tarifedeki en yüksek rakamlardan biri otobüslerde görüldü. İstanbul’da 31 ve daha fazla koltuğu bulunan bir otobüs için 0’ıncı basamak trafik sigortası primi 423 bin 661 liraya kadar yükseldi. Aynı araç grubunda 8’inci basamak için belirlenen prim ise 70 bin 610 lira oldu.

Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira idari para cezası uygulanıyor. Sigorta yaptırılana kadar aracın trafikten men edilmesi de mümkün. Sigortasız bir aracın kazaya karışması durumunda ise ilgili cezaların yanı sıra karşı tarafa verilen zararın araç sahibi veya sürücü tarafından karşılanması gerekiyor.

GECİKEN HER 30 GÜN İÇİN YÜZDE 5 ARTIŞ

Trafik sigortasının süresinde yenilenmemesi halinde gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında ek artış uygulanıyor. Bu artış toplamda yüzde 50’ye kadar ulaşabiliyor.

Trafik sigortası sisteminde 0’ıncı basamak, en yüksek risk grubundaki sürücüleri ifade ediyor. Bir sürücünün bulunduğu sigorta döneminde üç veya daha fazla kusurlu kazaya karışması ve bu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödenmesi durumunda risk basamağı 0’a kadar düşebiliyor. Bu gruptaki sürücülere prim üzerinden yüzde 200 sürprim uygulanıyor.