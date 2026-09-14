İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler, tanık beyanları ve ihbarlar doğrultusunda başlatılan tahkikatta çok sayıda adres ve işletmede arama yapıldı. İncelemeye alınan dijital veriler arasında cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıt cihazlarının da yer aldığı belirlendi. Teknik analizler sonucunda, kimi adreslerde yürütülen faaliyetlere ait müstehcen kayıtlar tespit edildi.

Dosyaya giren bu kayıtların diğer dijital bulgularla birlikte incelendiği belirtilirken; görüntülerdeki kişilerin kimlik tespitine ve kayıtların hangi şartlar altında çekildiğini aydınlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

12 ilde 38 şüpheliye yönelik operasyon

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 12 ilde 38 hedef şahsa yönelik düğmeye basıldı. Ekipler İstanbul'da 38 konut, 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi icra etti.

Uyuşturucu, kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aramalarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu-uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 10 adet sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe sahte/kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Baskınlar neticesinde 26 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Ruhsatına ve faaliyet konusuna aykırı hareket ettiği belirlenen bir işletme ise mühürlenerek faaliyetten menedildi. Kapsamlı soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.