Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait olduğu belirtilen TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi özel jet, Libya’nın Misrata Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. İstanbul’dan yolcu almak amacıyla boş olarak hareket eden uçakta bulunan 2 pilot ile 1 kabin görevlisi kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

İNİŞİN ARDINDAN ALEV ALDI

Edinilen bilgilere göre özel jet, 14 Eylül sabahı saat 05.45’te yolcu almak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Libya’ya doğru havalandı. Misrata Havalimanı’na iniş yapan uçak, piste temas etmesinin hemen ardından kontrolden çıkarak pist dışına sürüklendi ve alev aldı.

Yangına havalimanında görevli itfaiye ve kurtarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kazanın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Misrata Havalimanı’ndaki uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.

UÇUŞ EKİBİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yolcusuz olarak gerçekleştirilen uçuşta görevli 2 pilot ve 1 kabin memurundan oluşan 3 kişilik mürettebat, ekipler tarafından uçaktan başarıyla tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen uçuş ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Havacılık kayıtlarında BKNJET operatörlüğünde görülen Türkiye tescilli Cessna 680A Citation Latitude tipi uçağın, Hamdi Akın tarafından 2025 yılında yaklaşık 19,5 milyon dolar bedelle sipariş edildiği biliniyor. Özel uçuşların yanı sıra charter operasyonlarında da kullanılan uçağın neden pistten çıktığı ve yangının çıkış sebebi, Libya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Uçak Kazaları ve Olayları Araştırma Bürosu tarafından yürütülecek teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.