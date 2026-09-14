Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyon öncesindeki hazırlık sürecinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.

Tetikçilik içerikli paylaşımlar tespit edildi

Yürütülen incelemelerde şüphelilerin, çeşitli iletişim platformlarında kurulan gruplar üzerinden tetikçi bulmaya veya tetikçilik faaliyetlerinde bulunmaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Şüphelilere ait sosyal medya hesaplarında ayrıca suç ve suçluyu öven, tehdit ve hakaret içeren, örgüt propagandası niteliğindeki içeriklerin paylaşıldığı tespit edildi.

Bakanlık, söz konusu paylaşımlar aracılığıyla örgütlerin faaliyetlerinin görünür hale getirilmeye çalışıldığını, suç grupları arasındaki rekabet ve husumetin de sosyal medya ortamına taşındığını bildirdi.

Gençleri suç örgütlerine çekmeye çalıştıkları öne sürüldü

Açıklamada, şüphelilerin suç faaliyetlerini olağan ve kabul edilebilir göstermeye yönelik bir algı oluşturmaya çalıştıkları ve sosyal medya aracılığıyla suç örgütlerine yeni kişiler kazandırmayı hedefledikleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, özellikle gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayarak, sosyal medya üzerinden suça teşvik eden, suç örgütlerinin propagandasını yapan ve gençleri suç yapılanmalarına yönlendiren kişilere karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.