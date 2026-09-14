İstanbul’da kurulan ve binlerce çocuk ve genci yeniden hayata bağlayan Liman Ayık Yaşam Derneği 17 ilden sonra Bursa’ya da açılıyor.

Bursalı iş insanı Ahmet Aslan’ın kurucu başkanlığını yapacağı dernek 27 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından yönetilecek.

LİMAN AYIK YAŞAM DERNEĞİ NEDİR?

Uyuşturucu, alkol, kumar, teknoloji bağımlısı olan çocuk ve gençleri rehabilitasyonla kötü alışkanlıklardan kurtarılmasını hedef alan dernek, bireylere ve ailelerine ücretsiz, ilaçsız ve manevi odaklı rehberlik desteği sunuyor.

Dalında uzman isimlerce tıbbi ilaç kullanılmadan psikososyal ve manevi rehberlik hizmeti veren dernek, hizmetleri karşılığında ücret talep etmiyor.



Bünyesindeki "İstihdam Evleri" aracılığıyla, bağımlılıktan kurtulan bireylere iş imkanları sağlayarak onları topluma üretken bireyler olarak geri kazandırıyor. Kötü alışkanlıktan kurtarılan bireyler, ileri ki süreçlerde ise aynı kaderi yaşayan diğer bireylerin de kötü alışkanlıklardan uzaklaşması noktasında gönüllü olarak hizmet vermeye devam ediyor.



İKİ İNEGÖLLÜ LİSTEDE YER ALDI

Bursa’da açılacak olan dernek 27 kişiden oluşacak. Kurucular listesinde İnegöllü işadamlarından Weltew Mobilya’nın sahibi İş adamı Mustafa Balcı ve Serform Sünger Firmasının sahibi İş adamı Erdal Recep Bayraktar’da yer alacak.

Bursa’da tekstil ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İşadamı Ahmet Aslan’ın başkanlığını yapacağı kurucular kurulu üyeleri arasında yer alacak diğer isimler ise şunlar;

1.Prf Dr. Nevzat Tarhan; (Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, Dünyanın tanınmış Psikolog ve sosyologlarındandır.)

2.Celal Uzunkaya ; (Emniyet Eski Genel Müdürü, emekli bürokrat)

3.Prof Dr. Sedat Demir ; (Eski Başhekim, yapmış dahiliye dalında tanınmış otoriter doktor)

4 İrfan Tatlıoğlu; (Geçmiş dönem Orhaneli Belediye Başkanı)

5.Sadi Kurtulan; ( Mustafa Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkanı

6.Şükrü Deviren; (Gemlik Belediye Başkanı)

7.Bekir Aydın; (Orhangazi Belediye Başkanı)

8.Abdullah Burkay; (Burkay İnşaat Yönetim Kurulu başkanı)

9.Erkan İzgi; (İzgi Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

10.Mustafa Balcı; (Weltev Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı)

11.Hasan Erdem; ( Uluslararası Turizmci)

12.Osman Özelif; (Oztaş Yönetim Kurulu Başkanı)

13.Mustafa Bayka;l (İsmail Hakkı Tekkesi Vakıf başkanı)

14.Önder Aktosun; (Öner Yapı Yönetim Kurulu başkanı)

15 Metehat Köklü; (Meyis Oto Yönetim Kurulu Üyesi)

16.Latif Mirza Parlakyiğit; (Mirbey Grup Yönetim Kurulu Başkanı)

17. Mehmet Arif Nurdoğan ; (Son Nokta Dershanesi Yönetim Kurulu Başkanı)

18. Erdal Recep Bayraktar; (Serform Sünger Yönetim Kurulu Başkanı)

19. Osman ipekçioğulları; (Kalbi Selim Dernek Başkanı)

20. Nazmi Yurdakul; (Arçelik-Bosch Distribütörü)

21. Vedat Süngü; ( İş adamı)

22. Selçuk Sanrı; (Liman Ayık Yaşam Genel Koordinatörü)

23. İsa İspir; (Liman Ayık Yaşam Derneği Genel Muhasebe)

24. Said Şaşmaz; (Tarihçi- İlahiyatçı)

25. Turgay Sertel; (İş insanı)

26. Dr Turgut Özdemir; (Bursa Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı)

27. Ahmet Aslan; (İşadamı-Kurucu Başkan)