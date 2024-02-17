Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan uygulama kapsamında bakıma muhtaç vatandaşlar için ‘Evde Kuaför’ hizmeti verilmeye başlandı.

Sosyal belediyecilik anlamında yeni çalışmaları uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi örnek bir projeyi daha vatandaşla buluşturdu. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonucunda evinde ziyaret edilen yaşlı, özel gereksinimli ve bakıma muhtaç vatandaşlar kuaför hizmeti almaya başladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı görevliler aynı zamanda evde ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinliyor.

’Evde Kuaför’ hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 0228-214 90 69 ve 0228-214 91 96 numaralı telefonları arayarak, başvuruda bulunabilirler.