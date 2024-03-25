Bilecik Genç Fenerbahçeliler, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Bilecik’te gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Bilecik Genç Fenerbahçeliler üyeleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadılar. Kendi aralarında topladıkları paralarla ramazan kolileri alan gençler, bunları kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı aynı zamanda Marmara Genç Fenerbahçeliler Sorumlusu Alper Badak, "Arkadaşlarımızla topladığımız paralarla ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda yetecek kadar alışveriş yaptık. İlk başta yapamayacağımızı düşündük ancak çevremiz de projemize destek sundu. Ramazan yardımlaşma ayıdır. Böyle yardımların devam etmesini istiyoruz" dedi.