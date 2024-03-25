Eyüpsultan Belediyesi bu Ramazan ayında da her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluştururken, kültürel etkinliklerle birbirinden önemli konukları ağırlıyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin oldu.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mübarek Ramazan ayını maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat, tarih, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri, Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu ile Prof. Dr. Yasin Pişgin konuk oldu.

Topçuoğlu’ndan muhteşem Kur’an ziyafeti

Program Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an tilavetiyle başlarken, salonda bulunanlar tilaveti büyük bir beğeniyle dinledi. Ardından, Zal Paşa Camii müezzini ve 2008 yılı ezan okuma yarışması birincisi Sadullah Yılmaz kaside okudu.

“Ramazan’da açılan cennet kapısına adım atılmalı”

Ramazan ayında Kuran okumanın faydalarına dikkat çeken Prof. Dr. Yasin Pişgin, “Eğer bir Müslüman Ramazan ayında açılan cennet kapısına doğru adım atmıyorsa cennet kapısının açılmasının o Müslüman için hiç bir faydası yoktur. Mutlaka o cennet kapısına doğru adım atması gerekir. İnsanı o görünmeyen kapıya yanaştıran bazı ameller vardır. O amelleri yaparak o kapıya doğru adım atmak gerekir. Bu ayda açılan cennet kapıları cennetlik amelleri yapan, gözünü gönlünü haramdan koruyan kimseler için açılır. Cehennem kapıları da bu ayda Allah’ın emirlerine gerçekten saygı gösteren, yasaklarından köşe bucak kaçan müminler için kapalıdır” diye konuştu.

“Bir Müslüman Kur’an’ı dört şekilde okur”

İnsanı cennet kapısına yanaştıracak amellerle ilgili Kur’an ayetlerinden, hadislerden ve sahabenin yaşantılarından örnekler veren, kıssalar anlatan Pişgin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ayda Allah, hakla batılı birbirinden ayıran, bir hidayet vasıtası olarak Kur’an’ı indirdi. Kur’an bizim neyimiz olur? Kur’an‘ın bizim için ifade ettiği anlam nedir? Bir Müslüman ile Kur’an’ın ilişkisi kıraat ilişkisidir. Bir Müslüman Kur’an’ı dört şekilde, dört seviyede okur. Bir Müslüman Kur’an’ı diliyle okur ki bu tilavettir, kıraattir çok büyük bir sevaptır. Aklıyla okur, bu tefekkürdür. Kalbiyle okur, bu duygularını Kur’an’a açmasıdır. Allah buyurmuştur ki ‘Kalpler sadece Allah’ın zikriyle teselli bulur’. Davranışlarıyla okur, bu da Amel-i Salih’tir, Ahlak-ı Hamidi’dir, güzel ahlaktır. Kuran’ı Kerim böyle okunduğu zaman Ramazan gerçekten Ramazan olur.”