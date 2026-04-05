Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan vatandaşlar, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

Bilecik merkezinde düzenlenen ziyaret kapsamında huzurevi sakinleri, rehber eşliğinde Şeyh Edebali Türbesi'ni gezerek tarihi ve kültürel bilgiler edindi. Katılımcılar, ziyaret sırasında geçmişten gelen değerleri hatırlama fırsatı buldu ve manevi atmosferiyle anlamlı bir deneyim yaşadı. Program, huzurevi sakinlerinin hem bilgilendirilmesini hem de manevi yönden huzur bulmalarını amaçlayan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Rehber eşliğinde gerçekleşen ziyarette hem yeni bilgiler edindik hem de geçmişten gelen değerlerimizi bir kez daha hatırlandı. Manevi atmosferiyle bizlere huzur veren bu anlamlı ziyaretin gönüllerimizde güzel izler bıraktığına inanıyoruz' dedi.