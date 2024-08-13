Bilecik İl Özel İdaresi, yol yapım ve hafriyat çalışmalarında Mercedes-Benz kamyon kalitesine yatırım yapmaya devam ediyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi, zorlu arazi ve yol koşullarında ağır yük altında çalışan işletmeler ve sürücülerin işini kolaylaştıran 9 adet Mercedes-Benz Arocs ile araç filosunu güçlendirdi.

Yol yapım ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak olan araçlar, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle teslim alındı. Gerçekleşen teslimatla birlikte İl Özel İdaresinin araç parkındaki güncel Mercedes-Benz marka araçların sayısı 25 oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik İl Protokolü, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve Üstyapıcı Satış Koordinatörü Ali Şen Aksoy katıldı.

İnşaat ve taşımacılık sektöründeki profesyoneller için daha fazla taşıma kapasitesi, güç, sağlamlık ve verimlilik sunan Mercedes-Benz Arocs kamyonlar, en zorlu koşulların bile rahatlıkla üstesinden geliyor. Araçlar, yedek parça bulunurluğu, yaygın servis ağı ve kullanıcı konforu ile sektörde öne çıkıyor. Mercedes-Benz Arocs kamyon ve çekiciler, sahip oldukları destek asistanları ile emniyetli sürüş sağlarken, otomatikleştirilmiş şanzımanları sayesinde yakıt tasarrufu da sunuyor.