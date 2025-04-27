Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arı kolonilerinin tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çekerek üreticilere kolonilerin korunması çağrısında bulundu.

İl Müdürü Yoldaş, sürdürülebilir bitkisel üretim açısından arıların tozlanma ve döllenme süreçlerinde aktif rol oynadığını belirtti. Zirai mücadelenin arıların uçuş yapmadığı zamanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Yoldaş, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Üreticilerimizin zirai mücadele uygulamalarını akşam üzeri veya sabah erken saatlerde yapmaları büyük önem arz etmektedir. Arı kolonilerimizin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi ve tarımsal verimliliğin güvence altına alınması açısından dikkatle ele alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.