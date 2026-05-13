Bilecik merkezli 5 ilde, DEAŞ terör örgütünün finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına 'hawala' yöntemi kullanılarak yaklaşık 255 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği değerlendirilen 8 şahıs tespit edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Hatay, Burdur, Sakarya, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.