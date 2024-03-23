Bilecik’te geçtiğimiz Perşembe günü yağan yağmur sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tavanı yeniden aktı. Yolcular ve otogar esnafı şubat ayında bir kısmı çöken tavanın kalan kısmının da başlarına yıkılmasından korkuyor.

2017 yılında Medine Tren Garı’ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından yaptırılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 2022 Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, Bilecik’te geçtiğimiz Perşembe günü yağan yağmur sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tavanı yeniden aktı.

Yolcu bekleme yerini su basarken görevliler tavanın aktığı yerlere güvenlik şeridi çekerek önlem almaya çalıştı. Yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak tavanın çökmeyen yerinin de üzerlerine çökmesinden korktuklarını belirtti.

Öte yandan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bakımsızlığı ve yürüyüş yollarına döşenen parke taşlarının da kırıklıkların giderilmemesi gözlerden kaçmadı.