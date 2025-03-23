Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbarla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin itfaiye ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken, felaketin de önüne geçildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karköy'de korkutan yangına ekipler, 14 dakika içinde olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Vatandaşların eşyalarını koydukları ancak yaşam alanı olarak kullanmadıkları binada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle alevlerin çevredeki iki eve de sıçramasına neden oldu.

Bilecik Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük’ten gelen İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, olay yerinde yaptığı incelemelerden yetkililerden yangının çıkış sebebi ile ilgili bilgi aldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olmaları istendi.