Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi ilçe genelinde bulunan camilerin periyodik temizliğini yaklaşan kurban bayramı öncesi yoğunlaştırdı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi ilçedeki mescit ve camilerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmasını sürdürürken, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için her gün farklı ibadethaneleri baştan aşağı temizlendiğini ve süpürdüğünü belirtti.

Çalışmaların aralıksız bayrama kadar devam edeceğini aktaran Başkan Tekin, “Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla ilçemizde bulunan ibadethanelerimizin rutin temizlik işlemleri dışında bayram hazırlığı için ekiplerimiz camilerimizde ve kabristanlıkta hummalı bir çalışma sürdürüyor” dedi.