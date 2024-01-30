Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikametine ev interneti bağlatmak için müracaatta bulunan bir vatandaş, oturduğu evin adresini Telekom’a bildirdi. Sabah saatlerinde firma tarafından aranan müşteri, sabah saatlerinde internet bağlantısı için ekiplerin geleceğini öğrendi. Evinde ekipleri bekleyen müşteri, Türk Telekom çalışanlarının farklı bir adrese gittiğini ve evine yakın bir noktada olduklarını söyledi.

“ADRESİNİZİ DÜZELTİN!”

Vatandaş yıllardır aynı adreste ikamet etmesine rağmen Türk Telekom çalışanlarından ters tepki aldı. Vatandaş, “Sizin sistemlerinizde burasının adresi ne gözüküyor?” diye sormasına rağmen hiçbir şekilde yardımcı olmayan Türk Telekom çalışanları, “Ben ne bileyim adresi. Hadi ben başka arızaya gidiyorum. Sen de git adresini düzelttir” şeklinde karşılık aldı.