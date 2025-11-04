İnegöl İcra Dairesi tarafından 44 m² işyeri, 76 m² ile 123 m² daire ve 134 m² dubleks daire satılığa çıkarıldı.

İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ilanda; İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İl, İnegöl İlçe, SİNANBEY Mahalle/Köy, BAHÇEARDI Mevkii, 637 Ada, 95 Parsel, Zemin Kat 7 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan 44 m² işyeri 3 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Yine İnegöl İcra İdaresi tarafından Bursa İl, İnegöl İlçe, KEMALPAŞA Mahalle 1255 Ada, 12 Parsel, 2 Nolu BB, D Blok, taşınmazın bulunduğu ana taşınmazda bulunan 76 m² daire 3 milyon 500 bin TL, Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 1065 Ada, 5 Parsel, C Blok Zemin Kat 2 Nolu B.B. değerleme konusu taşınmazda yer alan 123 m² daire 2 milyon 800 bin TL, Bursa İl, İnegöl İlçe, KARALAR Mahalle/Köy, 153 Ada, 3 Parsel, 18 Nolu Bağımsız bölümde yer alan 132 m² dubleks daire 5 milyon 550 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: İlan.gov.tr