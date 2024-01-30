Bilecik U-18 Gençler Ligi’nde şampiyon 1308 Osmaneli Belediye Spor olurken, sporcular kupalarını büyük bir sevinçle kaldırdılar.

Ligde oynadığı tüm maçları kazanan ve iki maç öncesi şampiyonluğunu garantileyen 1308 Osmaneli Belediyespor, son maçında da Gölpazarı Belediye Spor’u mağlubiyete uğratarak şampiyonluk kupasını aldı. Belediye Başkanı Münür Şahin, altyapıda örnek takım olmanın sonuçlarını aldığını belirterek, "Tüm maçlarını kazanarak centilmence Bilecik şampiyonu olan U-18 takımımızı kutluyorum. Bilecik ilinde altyapı maçlarına değer veren ASFK Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcimiz Engin Toku kardeşlerimi kutluyorum. Yoğun müsabaka trafiğinde maçları yöneten hakem camiamıza ve altyapıya önem veren tüm altyapı kulüplerimizi kutluyorum. Çok değerli hocalarımızı sporcularımıza verdikleri değer ve yaptırdıkları bilimsel çalışmalarla bir sporcu yetiştirme merkezine getirdikleri altyapımız için bir kez daha kutluyorum. Sporcularımıza, sporcularımızın ailelerine, hocalarımıza, yöneticilerimize ve büyük taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor onları kutluyorum” ifadelerini kullandı.