Bilecik U13 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda ligler tamamlanırken, gözler play-off maçlarına çevrildi.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde A Grubu'ndan ligin son maçında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Bozüyük Gücüspor'u 5-1'lik skorla yendi. Bu sonuçlar 5 takımlı ligde oynanan 8 maçta 7 galibiyet bir mağlubiyet alan Bozüyük Gücüspor ligi 21 puanla lider tamamladı. Bozüyük Gücüspor'u 17 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü, 13 puanlı 4 Eylülspor, 4 punalı Bozüyük Vitraspor takip etti. Bozüyükspor ligde puanla tanışamadı.

B Grubu'nun BFA yenilgiyle tanıştı

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde B Grubu'ndan ligin son maçında Lefke Birlikspor kendi evinde BFA'yı 3-2'lik skorla yendi. Bu sonuçlar 6 takımlı grupta oynanan 10 maçta 9 galibiyet 1 mağlubiyet alan BFA ve Lefke Birlikspor 27'şer puanla liderliği paylaştı. Liderleri 14 puanla Vezirhaspor, 11 puanla Söğütspor, 6 puanla Osmanelispor ve 3 puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor takip etti.

Gözler play-off maçlarına çevrildi

Ligin bitmesinin ardından A Grubu'nun lider Bozüyük Gücüspor ile B Grubu'nun ikincisi Lefke Birlikspor bugün saat 18:30'da İstasyon Sentetik Sahası'nda tek maç ele usulü play-off maçı oynanacak. Yarın saat 18:30'da aynı sahada B Grubu'nun lideri BFA ile A Grubu'nun ikincisi 1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. iki maçın kazanını final maçına çıkarken,o maçı da kazanan Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olacak.