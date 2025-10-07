Bilecik U14 Gençler Ligi’nde ilk hafta geride kalırken, gol yağmuru yaşandı.

10 takımlı Bilecik U14 Gençler Ligi ilk haftasında birbirinden heyecanlı 5 müsabakaya sahne olurken, 36 gol sevinci yaşandı. Ligin ilk haftasında Bilecik Futbol Akademi ligin açılış maçında 1963 Başakspor’u kendi evinde 5-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecik Futbol Akademi, Recep Emin Gergin’in 3, Kenan Emir Erdoğan ve Hüseyin İlhan’ın golleriyle ilk haftada 3 puanını hanesine yazdırdı. Ligdeki diğer müsabakalarda Söğütspor kendi evinde Bozüyükspor’a 5-2 yenilirken, Osmanelispor Güneşspor deplasmanında 6-0’lık sahadan galip ayrılırken, 1299 Bilecik Kulübü ile 4 Eylül arasındaki müsabaka 4-4’lük beraberlikle sonuçlandı. İlk haftanın en farklı galibiyetin rakibi Vezirhanspor’u 9-1 yenen Vitraspor aldı. Ligin ikinci haftasında Cumartesi günü Vezirhanspor-1299 Bilecik Kulübü, 4 Eylül- Bilecik Futbol Akademi, 1963 Başakspor-Söğütspor maçlarıyla başlayacak. Pazar günü ise, Osmanelispor-Vitraspor ve Bozüyükspor-Güneşspor maçlarıyla ikinci hafta tamamlanacak.